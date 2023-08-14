Малком оформил хет-трик за «Аль-Хиляль» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 

В эти минуты проходит матч 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Абха» принимает на своём поле «Аль-Хиляль». Бывший форвард «Зенита» Малком оформил хет-трик в проходящей встрече.

Отметим, бразильский игрок «голубых волн» отличился на 31-й минуте, отправив мяч в ворота соперников. Второй гол был забит на 55-й минуте. Третий мяч он записал на свой счёт на 77-й минуте.

Таким образом, счет в матче 3:1 в пользу гостей. За хозяев поля на 33-й минуте отличился Сад Бгуир, который забил с подачи бывшего игрока «Краснодара» и «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.