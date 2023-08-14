Хет-трик Малкома принёс «Аль-Хилялю» победу над «Абхой» на старте сезона в Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» на выезде нанес поражение «Абхе» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Отметим, что очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

В составе победителей все три гола забил бывший нападающий «Зенита» Малком (31-я, 55-я, 77-я минуты). Хозяева поля ответили голом Сад Бгуира (33), который отличился с подачи бывшего игрока «Краснодара» и «Локомотива» Гжегожа Крыховяка.

В следующем туре чемпионата, 19 августа, «Аль-Хиляль» встретится на своём поле с «Аль-Фейхой». «Абха» в тот же день сыграет дома против «Аль-Раеда».

Чемпионат Саудовской Аравии.

1-й тур.

«Абха» – «Аль-Хиляль» – 1:3 (1:1)

Голы: Бгуир, 33 – Малком, 31, 55, 77.