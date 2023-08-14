«Пари НН» - «Ахмат»: Сулейманов удвоил преимущество хозяев

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч четвёртого тура российской Премьер-лиги, в котором «Пари НН» принимает «Ахмат».

Счёт в матче был открыт уже на 57-й секунде встречи - отличился Эдгар Севикян.

На 23-й минуте встречи хозяева поля забили во второй раз - отличился Тимур Сулейманов. Однако гол был отменён из-за офсайда.

На 38-й минуте встречи нижегородцы всё же удвоили преимущество в счёте - отличился Сулейманов.

«Ахмат» в первых трёх турах сезона набрал три очка, «Пари НН» - всего один балл.