ЭСК назвал правильным решение Чебана не назначать два пенальти в ворота «Зенита»

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС поддержало решение арбитра Сергея Чебана не назначать два пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» в матче группового турнира Кубка России.

Матч завершился победой действующих чемпионов России со счетом 1:0. После игры самарцы обратились в ЭСК с просьбой оценить работу судьи в моментах, когда Чебан не назначил пенальти на 49-й и 82-й минутах в ворота «Зенита».

ЭСК посчитал, что контакт мяча с рукой игрока «Зенита» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч, двигающийся с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок «Зенита» не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом.

В эпизоде на 82-й минуте комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока «Зенита» Эдуардо Сантоса Кейроса в единоборстве за мяч с Никитой Салтыковым в собственной в штрафной площади. Атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил.