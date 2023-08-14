ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

ЭСК назвал правильным решение Чебана не назначать два пенальти в ворота «Зенита»

В игре «Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 1:0
14 августа 2023 20:32
автор: Александр Евграфов

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте РФС поддержало решение арбитра Сергея Чебана не назначать два пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» в матче группового турнира Кубка России.

Матч завершился победой действующих чемпионов России со счетом 1:0. После игры самарцы обратились в ЭСК с просьбой оценить работу судьи в моментах, когда Чебан не назначил пенальти на 49-й и 82-й минутах в ворота «Зенита».

ЭСК посчитал, что контакт мяча с рукой игрока «Зенита» Дугласа Сантоса в собственной штрафной площади не является наказуемым, так как рука защитника находилась близко к телу в естественном положении, мяч, двигающийся с очень короткой дистанции, для него был неожиданным, в связи с чем игрок «Зенита» не имел физической возможности убрать руку, чтобы избежать контакта с мячом.

В эпизоде на 82-й минуте комиссия не усмотрела нарушения правил со стороны игрока «Зенита» Эдуардо Сантоса Кейроса в единоборстве за мяч с Никитой Салтыковым в собственной в штрафной площади. Атакующий игрок сам инициировал контакт с ногой защитника, которая находилась на газоне после его вступления в единоборство без нарушения правил.

источник: РФС
Трансфер Кайседо в «Челси» стал самым дорогим в истории АПЛ
Футболист перешел из «Брайтона» в состав «аристократов».
14.08.2023 20:47
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Пари НН» - «Ахмат»: первый тайм остался за хозяевами
«Пари НН» - «Ахмат»: первый тайм остался за хозяевами
Счёт в матче - 2:0.
14.08.2023 20:19
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Пари НН» - «Ахмат»: Сулейманов удвоил преимущество хозяев
Встреча проходит в Нижнем Новгороде.
14.08.2023 20:11
Футбол
автор: Александр Кожевников
Хет-трик Малкома принёс «Аль-Хилялю» победу над «Абхой» на старте сезона в Саудовской Аравии
Команда экс-игрока «Зенита» победила соперника со счётом 3:1. 
14.08.2023 20:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» - «Ахмат»: второй гол хозяев был отменён из-за офсайда
Встреча проходит в Нижнем Новгороде.
14.08.2023 19:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
Малком оформил хет-трик за «Аль-Хиляль» в матче 1-го тура чемпионата Саудовской Аравии 
На счету бразильца четыре матча и пять голов за новый клуб.
14.08.2023 19:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-игрок «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен перешёл в «Бешикташ»
Экс-игрок «Ливерпуля» Окслейд-Чемберлен перешёл в «Бешикташ»
По окончании сезона-2022/2023 англичанин стал свободным агентом. 
14.08.2023 19:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Пари НН» - «Ахмат»: хозяева открыли счёт на 57-й секунде матча
Встреча проходит в Нижнем Новгороде.
14.08.2023 19:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Малком сделал дубль за «Аль-Хиляль» в чемпионате Саудовской Аравии
Команда ведет в счете – 2:1.
14.08.2023 19:35
Футбол
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.