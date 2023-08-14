Трансфер Кайседо в «Челси» стал самым дорогим в истории АПЛ

Эквадорский полузащитник Мойсес Кайседо перешел из «Брайтона» в «Челси», осуществив самый дорогой трансфер в истории английской премьер-лиги.

Соглашение «Челси» и 21-летнего футболиста рассчитано на восемь лет с возможностью продления. Сумма трансфера не сообщается, однако по данным СМИ, «Челси» заплатил более 115 млн фунтов стерлингов.

«Я счастлив присоединиться к «Челси»! Я рад быть в этом крупном клубе, и не думал дважды, когда позвонили из «Челси». Я просто знал, что хочу подписать контракт с этой командой. Быть здесь - это сбывшаяся мечта, и я не могу дождаться начала работы», - сказал эквадорец.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» также претендовал на Кайседо, однако не смог перебить предложение лондонцев. Тран

Кайседо играл за «Брайтон» с 2021 года. В составе английского клуба полузащитник провел 53 матча и забил два мяча. На его счету три гола в 32 матчах за сборную Эквадора.