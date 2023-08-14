«Пари НН» обыграл «Ахмат» в четвёртом туре РПЛ

В Нижнем Новгороде завершился матч четвёртого тура российской Премьер-лиги, в котором «Пари НН» принимает «Ахмат».

Встреча закончилась победой нижегородцев со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт уже на 57-й секунде встречи - отличился Эдгар Севикян.

На 23-й минуте встречи хозяева поля забили во второй раз - отличился Тимур Сулейманов. Однако гол был отменён из-за офсайда.

На 38-й минуте встречи нижегородцы всё же удвоили преимущество в счёте - отличился Сулейманов.

Таким образом, «Пари НН» набрал четыре очка и занимает 10-е место в турнирной таблице. «Ахмат» с тремя баллами находится на 11-й позиции.

Чемпионат России. РПЛ

4-й тур

«Пари НН» - «Ахмат» - 2:0 (2:0)

Голы: Севикян, 1. Сулейманов, 38.