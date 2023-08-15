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Неймар перед трансфером в «Аль-Хиляль» предлагал свои услуги топ-клубам Европы

Футболист будет зарабатывать в Саудовской Аравии 100 млн евро за сезон.
15 августа 2023 08:30
автор: Александр Поволоцкий

Стало известно, с какими клубами вел переговоры бразильский нападающий Неймар перед переходом в «Аль-Хиляль».

Напомним, что о трансфере 31-летнего футболиста в команду из Саудовской Аравии стало известно накануне. Неймар заключил соглашение с «Аль-Хиляль» на два года с возможностью продления ещё на один.

Как сообщает The Independent, единственным топ-клубом Европы, реально заинтересованным в подписании нападающего «ПСЖ» была «Барселона». Неймар предлагал услуги «Манчестер Юнайтед», «Баварии», «Челси», «Реалу», и «Манчестер Сити».

Гранды европейского футбола отказались от подписания бразильца.

источник: The Independent
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