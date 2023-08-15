Манчини обвинил чиновника из Федерации футбола Италии в своём уходе из сборной

Итальянский специалист Роберто Манчини назвал причину своего ухода с должности главного тренера национальной команды.

Об отставке 58-летнего наставника стало известно 13 августа. Манчини возглавил команду в 2018 году. Специалист обвинил в своем уходе президента национальной футбольной федерации Габриэля Гравину.

«Гравинa целый год пытался сменить мой персонал. Я пытaлся сказать ему, что мaксимум пару новых лиц он можeт добавить, но он не можeт убрать двух участников моего штабa. Меня убрали из-за моeго решения», — приводит Football Italia слова Манчини.

В СМИ сообщалось, что сборную Италии может возглавить Лучано Спаллетти. Манчини является кандидатом на пост главного тренера национальной команды Саудовской Аравии.