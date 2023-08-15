Агент Гурцкая сообщил, что «Ахмат» уволит главного тренера Ташуева

Футбольный агент Тимур Гурцкая заявил, что «Ахмат» может уволить главного тренера Сергея Ташуева.

Накануне, что в матче 4-го тура РПЛ грозненская команда уступила «Пари НН». Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Прилетeл тут свежий инсайд, что отстaвка Ташуева будет первoй отставкой в РПЛ в этом сезонe», — заявил Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!».

На данный момент «Ахмат» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав три очка.