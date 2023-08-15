Форвард «Ливерпуля» Салах готов перейти в клуб из Саудовской Аравии этим летом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может перейти в один из клубов Саудовской Аравии в это трансферное окно.

Как сообщает Alkass, 31-летний футболист дал согласие руководству одной из арабских команд на проведение переговоров с «Ливерпулем» о трансфере. Контракт Салаха с английским клубом истекает в конце июня 2025 года.

Напомним, что два бывших форварда «Ливерпуля» уже перешли в команды Саудовской Аравии. Садио Мане стал игроком «Аль-Насра», а Роберто Фирмино подписал контракт с «Аль-Ахли».

В текущем сезоне Мохамед провел один матч в АПЛ. Он отметился голевой передачей в игре 1-го тура с «Челси» (1:1).