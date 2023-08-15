«ПСЖ» может подписать нападающего «Ювентуса» в качестве замены Неймару

«ПСЖ» ищет замену бывшему нападающему клуба Неймару.

Напомним, что 31-летний футболист перешел в саудовский «Аль-Хиляль». Неймар заключил соглашение по схеме «2+1».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, парижский клуб проявляет интерес к вингеру «Ювентуса» Федерико Кьеза. Итальянская команда готова расстаться с 25-летним футболистом, если получит за него 50-60 миллионов евро.

Отметим, что срок действующего соглашения Кьезы со «Старой синьорой» истекает летом 2025 года.

В минувшем сезоне Кьеза провел 21 матч в чемпионате Италии. Федерико отметился двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.