Месси досрочно покинул тренировку «Интер Майами» из-за травмы

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил травму на тренировке команды, сообщает RMC Sport.

По данным источника, аргентинец оступился и подвернул лодыжку, после чего досрочно завершил тренировку и покинул ее.

«Если бы это было серьезно, то все игроки были бы в шоке, а поскольку все они спокойны, то полагаю, что ничего страшного», - цитирует издание главного тренера команды Тату Мартино.

В пяти матчах за свою новую команду во всех турнирах 36-летний Месси забил восемь голов, войдя в тройку лучших бомбардиров в истории клуба.

16 августа «Интер Майами» сыграет с «Филадельфией» в полуфинале Кубка лиг.