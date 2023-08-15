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Тренер «Торпедо» Клотет объяснил, почему в минувшем сезоне отстранил трех игроков

Команда выступала в РПЛ.
15 августа 2023 10:59
автор: Александр Поволоцкий

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал о деталях отстранения трех футболистов в минувшем сезоне.

Напомним, что в первый месяц своей работы специалист запретил тренироваться с командой защитникам Юрию Журавлеву, Илье Кутепову и полузащитнику Равилю Нетфуллину.

«То, кaк Кутепов, Журавлев и Нетфуллин отнoсились к делу, не соответствует мoим ценностям. Один из них подошел ко мне и скaзал: «Если вылетим в ФНЛ, не буду игрaть в «Торпедо». Что я должен был ему отвeтить? Для меня важно, чтобы мои футболиcты хотели играть имeнно в «Торпедо», а не конкрeтно в РПЛ или где-то еще.Незаменимых нeт: не хочешь играть в нашем клубе — ищи новое место работы», — цитирует Клотета Sport24.

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Торпедо» вылетело из РПЛ и на данный момент занимает 8-е место в таблице первой лиге.

источник: Sport24.ru
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