Полузащитник «Саутгемптона» Лавиа подпишет с «Челси» многолетний контракт

«Челси» согласовал с «Саутгемптоном» трансфер хавбека Ромео Лавии.

Как сообщает на своей странице соцсети журналист Саша Тавольери, 19-летний футболист подпишет с »аристократами» контракт на семь лет с возможностью продления еще на сезон.

Отмечается, что медосмотр Лавии состоится завтра, 16 августа. Ранее на бельгийского игрока также претендовал «Ливерпуль».

«Челси» был готов заплатить за Ромео более 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне полузащитник провел 35 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом и одной результативной передачей.