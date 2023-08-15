«Марсель» согласовал условия контракта нападающего «Локомотива» Изидора

Футбольный клуб «Марсель» согласовал условия перехода и последующего контракта с нападающим московского «Локомотива» Вильсоном Изидором, сообщает L'Equipe.

По данным источника, оба клуба уже согласовали большую часть условий перехода 22-летнего французского футболиста. Предполагается, что «Локомотив» получит от продажи Изидора до 7 миллионов евро, а сама сделка будет завершена до конца августа.

Изидор перешел в «Локомотив» из «Монако» в январе 2022 года, тогда москвичи выплатили французскому клубу 3,5 млн евро. В составе железнодорожников Изидор провел 42 матча, забил 19 мячей и отдал семь голевых передач.