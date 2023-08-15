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«Ахмат» объявил об отставке главного тренера Ташуева

После четырех туров команда занимает 11-е место в Российской премьер-лиге.
15 августа 2023 11:59
автор: Александр Евграфов

Футбольный клуб «Ахмат» объявил о расторжении трудового договора с главным тренером команды Сергеем Ташуевым, сообщается на официальном сайте грозненской команды.

Стороны пришли к соглашению о расторжении трудового договора по согласию сторон.

«Мы благодарим Сергея Абуезидовича за совместную работу, желаем удачи и успехов в карьере», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что команда вскоре определится с кандидатурой главного тренера. Готовить команду к матчу пятого тура РПЛ и исполнять обязанности наставника будет главный тренер молодежной команды Иса Байтиев.

После четырех туров команда занимает 11-е место в Российской премьер-лиге. В матче пятого тура РПЛ «Ахмат» примет в Грозном «Оренбург».

источник: ФК «Ахмат»
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