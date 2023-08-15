Тренер «Торпедо» Клотет высказался об уровне футбола в России 

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет выразил своё отношение к уровню футбола в России.

«Ожидания совпали с реальностью. В России хороший уровень футбола. знал некоторых игроков из РПЛ — Бальде, Мозеса, Малкома, Рейну, Соболева, ну и, конечно, топового вратаря Акинфеева. Еще знаю россиян, которые играют в Италии — Миранчука и Черышева», – приводит слова 46-летнего специалиста Sport24.ru.

Добавим, в настоящее время «Торпедо» под руководством Клотета занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав семь очков после пяти проведённых матчей.