Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян согласовал контракт с «Реалом Сосьедадом», сообщает бывший пресс-атташе бело-голубых Константин Алексеев в телеграм-канале.

По его информации 16 августа 20-летний футболист вылетит в Сан-Себастьян, где пройдет медосмотр для перехода в новый клуб.

Также трансфер задерживает трудности перевода денег в Россию, «Динамо» будет учитывать опыт перехода полузащитника Николы Моро в итальянскую «Болонью».

Захарян является воспитанником академии «Динамо». В текущем сезоне за команду Марцела Лички он отыграл пять матчей, отметился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Ожидается, что за трансфер футболиста бело-голубые получат 12-13 млн евро.