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«Зенит» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Факелом»

Игра завершилась в пользу чемпионов России.
15 августа 2023 12:15
автор: Александр Евграфов

Петербургский «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) по двум эпизодам матча 4-го тура Российской премьер-лиги с «Факелом», сообщает служба коммуникаций РФС.

Действующие чемпионы России просят рассмотреть эпизод, произошедший на 43-й минуте, когда в ворота воронежцев не был назначен пенальти, а также неудаление полузащитника воронежцев Ильнура Альшина на 51-й минуте игры.

После четырех туров «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, завоевав семь очков. В пятом туре 20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком».

источник: РФС
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