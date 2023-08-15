«Зенит» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Факелом»

Петербургский «Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (РФС) по двум эпизодам матча 4-го тура Российской премьер-лиги с «Факелом», сообщает служба коммуникаций РФС.

Действующие чемпионы России просят рассмотреть эпизод, произошедший на 43-й минуте, когда в ворота воронежцев не был назначен пенальти, а также неудаление полузащитника воронежцев Ильнура Альшина на 51-й минуте игры.

После четырех туров «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице, завоевав семь очков. В пятом туре 20 августа «Зенит» сыграет со «Спартаком».