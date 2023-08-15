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Чалов рассказал, при каком условии ЦСКА сможет претендовать на первые места в РПЛ

В данный момент армейцы идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.
15 августа 2023 12:20
автор: Глеб Шевяков

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов считает, что московскому клубу необходимы новые футболисты для того, чтобы претендовать на высокие места в Российской Премьер-Лиге.

«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», — приводит слова 25-летнего футболиста Sport24.ru.

Добавим, по итогам четырёх туров РПЛ ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. 19 августа команда Владимира Федотова сыграет на выезде с «Динамо».

источник: Sport24.ru
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