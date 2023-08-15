Чалов рассказал, при каком условии ЦСКА сможет претендовать на первые места в РПЛ

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов считает, что московскому клубу необходимы новые футболисты для того, чтобы претендовать на высокие места в Российской Премьер-Лиге.

«Если мы хотим бороться за первые места, то у ЦСКА должна быть большая скамейка с качественными футболистами. Так что хорошие трансферы не помешают», — приводит слова 25-летнего футболиста Sport24.ru.

Добавим, по итогам четырёх туров РПЛ ЦСКА располагается на третьей строчке в турнирной таблице, имея в своём активе девять очков. 19 августа команда Владимира Федотова сыграет на выезде с «Динамо».