ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Дзюбу пригласили в КДК РФС на рассмотрение его угроз журналисту

Заседание пройдет 16 августа.
Дзюбу пригласили в КДК РФС на рассмотрение его угроз журналисту
15 августа 2023 12:35
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что Артёма Дзюбу пригласили на ближайшее заседание, где будут рассматриваться его угрозы журналисту.

«Артём Дзюба приглашён на завтрашнее заседание. Будет рассмотрен инцидент с его участием», - приводит «Чемпионат» слова Григорьянца.

После матча 4-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент обратился к 34-летнему футболисту с вопросом о его результативности. Дзюба ответил грубо и стал угрожать представителю СМИ, пообещав «засунуть телефон в одно место».

источник: Чемпионат.com
Тренер вратарей сборной России похвалил Лантратова: приносит очки «Локомотиву»
27-летний голкипер выступает за железнодорожников с начала 2023 года.
15.08.2023 13:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Определился первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Решающий матч состоится 20 августа.
15.08.2023 13:18
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ташуев высказался о своей отставке с поста главного тренера «Ахмата» 
Сегодня, 15 августа, стало известно об уходе российского специалиста из грозненской команды.
15.08.2023 13:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
WhoScored представил символическую сборную 4-го тура РПЛ 
В рейтинге оказалось три футболиста «Краснодара».
15.08.2023 13:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Манчини назвал своего преемника на посту главного тренера сборной Италии
Хорошо знакомый России специалист.
15.08.2023 12:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Куэро прокомментировал переход игрока в «Оренбург» 
Российская команда арендовала эквадорца с правом выкупа.
15.08.2023 12:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Калешин в списке кандидатов на пост главного тренера «Ахмата»
В минувшем сезоне специалист вывел «Акрон» в первый этап финала Пути регионов Кубка России.
15.08.2023 12:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Оренбург» арендовал эквадорского футболиста Куэро 
«Оренбург» арендовал эквадорского футболиста Куэро 
19-летний игрок перешёл в российский клуб из «Индепендьенте дель Валье».
15.08.2023 12:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чалов рассказал, при каком условии ЦСКА сможет претендовать на первые места в РПЛ
В данный момент армейцы идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.
15.08.2023 12:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.