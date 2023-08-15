Дзюбу пригласили в КДК РФС на рассмотрение его угроз журналисту

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что Артёма Дзюбу пригласили на ближайшее заседание, где будут рассматриваться его угрозы журналисту.

«Артём Дзюба приглашён на завтрашнее заседание. Будет рассмотрен инцидент с его участием», - приводит «Чемпионат» слова Григорьянца.

После матча 4-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:1) корреспондент обратился к 34-летнему футболисту с вопросом о его результативности. Дзюба ответил грубо и стал угрожать представителю СМИ, пообещав «засунуть телефон в одно место».