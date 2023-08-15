ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Агент Куэро прокомментировал переход игрока в «Оренбург» 

Российская команда арендовала эквадорца с правом выкупа.
15 августа 2023 12:56
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент, представляющий интересы нападающего Джастина Куэро, Мануэль Сьерра высказался о переходе своего клиента на правах аренды из «Индепендьенте дель Валье» в «Оренбург».

«Джастин готов работать, чтобы «Оренбург» продолжал расти и становился еще лучше. Он решил принять вызов и попробовать себя в РПЛ. Его аренда рассчитана на один год, затем обязательный выкуп. Куэро совершенно не боялся ехать в Россию. Его первые впечатления здесь очень хорошие. Он счастлив», — приводит слова Сьерры Sport24.ru.

Добавим, Куэро является воспитанником академии «Индепендьенте». Всего за эквадорский клуб 19-летний форвард сыграл два матча и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.

источник: Sport24.ru
Тренер вратарей сборной России похвалил Лантратова: приносит очки «Локомотиву»
27-летний голкипер выступает за железнодорожников с начала 2023 года.
15.08.2023 13:20
Футбол
автор: Максим Скороходов
Определился первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Решающий матч состоится 20 августа.
15.08.2023 13:18
Футбол
автор: Александр Евграфов
Ташуев высказался о своей отставке с поста главного тренера «Ахмата» 
Сегодня, 15 августа, стало известно об уходе российского специалиста из грозненской команды.
15.08.2023 13:17
Футбол
автор: Глеб Шевяков
WhoScored представил символическую сборную 4-го тура РПЛ 
В рейтинге оказалось три футболиста «Краснодара».
15.08.2023 13:05
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Манчини назвал своего преемника на посту главного тренера сборной Италии
Хорошо знакомый России специалист.
15.08.2023 12:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
Калешин в списке кандидатов на пост главного тренера «Ахмата»
В минувшем сезоне специалист вывел «Акрон» в первый этап финала Пути регионов Кубка России.
15.08.2023 12:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дзюбу пригласили в КДК РФС на рассмотрение его угроз журналисту
Дзюбу пригласили в КДК РФС на рассмотрение его угроз журналисту
Заседание пройдет 16 августа.
15.08.2023 12:35
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Оренбург» арендовал эквадорского футболиста Куэро 
«Оренбург» арендовал эквадорского футболиста Куэро 
19-летний игрок перешёл в российский клуб из «Индепендьенте дель Валье».
15.08.2023 12:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Чалов рассказал, при каком условии ЦСКА сможет претендовать на первые места в РПЛ
В данный момент армейцы идут на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России.
15.08.2023 12:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.