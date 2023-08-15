Агент Куэро прокомментировал переход игрока в «Оренбург» 

Футбольный агент, представляющий интересы нападающего Джастина Куэро, Мануэль Сьерра высказался о переходе своего клиента на правах аренды из «Индепендьенте дель Валье» в «Оренбург».

«Джастин готов работать, чтобы «Оренбург» продолжал расти и становился еще лучше. Он решил принять вызов и попробовать себя в РПЛ. Его аренда рассчитана на один год, затем обязательный выкуп. Куэро совершенно не боялся ехать в Россию. Его первые впечатления здесь очень хорошие. Он счастлив», — приводит слова Сьерры Sport24.ru.

Добавим, Куэро является воспитанником академии «Индепендьенте». Всего за эквадорский клуб 19-летний форвард сыграл два матча и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 500 тысяч евро.