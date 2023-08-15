Манчини назвал своего преемника на посту главного тренера сборной Италии

Роберто Манчини рассказал, кого считает лучшим кандидатом на пост главного тренера сборной Италии после того, как сам покинул национальную команду.

«Я и Итальянская федерация футбола не находимся на одной волне. Я очень любил сборную Италии. Я никого не убивал и заслуживаю уважения. Наилучшие пожелания Спаллетти: думаю, он станет моим преемником», - приводит CorSport слова Манчини.

Об отставке 58-летнего наставника стало известно 13 августа. Специалист обвинил в своем уходе президента национальной футбольной федерации Габриэля Гравину.

Спаллетти после завершения прошлого сезона покинул «Наполи», с которым выиграл Серию А. С 2009 по 2014 год Лучано тренировал «Зенит.