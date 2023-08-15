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Манчини назвал своего преемника на посту главного тренера сборной Италии

Хорошо знакомый России специалист.
15 августа 2023 12:58
автор: Максим Скороходов

Роберто Манчини рассказал, кого считает лучшим кандидатом на пост главного тренера сборной Италии после того, как сам покинул национальную команду.

«Я и Итальянская федерация футбола не находимся на одной волне. Я очень любил сборную Италии. Я никого не убивал и заслуживаю уважения. Наилучшие пожелания Спаллетти: думаю, он станет моим преемником», - приводит CorSport слова Манчини.

Об отставке 58-летнего наставника стало известно 13 августа. Специалист обвинил в своем уходе президента национальной футбольной федерации Габриэля Гравину.

Спаллетти после завершения прошлого сезона покинул «Наполи», с которым выиграл Серию А. С 2009 по 2014 год Лучано тренировал «Зенит.

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