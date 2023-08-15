WhoScored представил символическую сборную 4-го тура РПЛ 

Определилась символическая сборная лучших игроков 4-го тура чемпионата России по версии WhoScored.

Отметим, в список попали сразу три игрока «Краснодара» – полузащитники Эдуард Сперцян и Батчи, а также защитник Сергей Петров.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

Вратарь: Илья Лантратов («Локомотив»).

Защитники: Сергей Петров («Краснодар»), Николас Маричал («Динамо»), Кирилл Гоцук («Пари Нижний Новгород»), Станислав Бессмертный («Динамо»).

Полузащитники: Иван Обляков (ПФК ЦСКА), Тимур Сулейманов («Пари Нижний Новгород»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Батчи («Краснодар»).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак»), Эдгар Севикян («Пари Нижний Новгород»).

Добавим, по итогам четырёх туров РПЛ «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 очков. На второй строчке расположился «Урал» с десятью очками. Тройку лучших замыкает ЦСКА, набрав девять очков.