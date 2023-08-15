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Ташуев высказался о своей отставке с поста главного тренера «Ахмата» 

Сегодня, 15 августа, стало известно об уходе российского специалиста из грозненской команды.
15 августа 2023 13:17
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал расторжение контракта с клубом.

Отметим, что во вторник, 15 августа, стороны приняли обоюдное решение завершить трудовое сотрудничество.

«Вчера был на коне, занял пятое место — лучший результат в истории «Ахмата». А этот сезон пошел неоднозначно. Слагаемых успехов и неудач очень много. Все упало в одну копилку: травмы, сборы, оборона… Пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку. А у меня не получилось отреагировать. Решение принято для того, чтобы встряхнуть команду. Придет новый специалист и даст игрокам импульс», — приводит слова 64-летнего специалиста «Газета.Ru».

Добавим, Ташуев руководил «Ахматом» с сентября прошлого года. Ранее он тренировал «Чайку», «Шахтёр Солигорск», «Кубань» и «Анжи». В данный момент клуб из Грозного занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка после четырёх матчей.

источник: «Газета.Ru»
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