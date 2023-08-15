Ташуев высказался о своей отставке с поста главного тренера «Ахмата» 

Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал расторжение контракта с клубом.

Отметим, что во вторник, 15 августа, стороны приняли обоюдное решение завершить трудовое сотрудничество.

«Вчера был на коне, занял пятое место — лучший результат в истории «Ахмата». А этот сезон пошел неоднозначно. Слагаемых успехов и неудач очень много. Все упало в одну копилку: травмы, сборы, оборона… Пятое место сыграло злую шутку, мы завысили самооценку. А у меня не получилось отреагировать. Решение принято для того, чтобы встряхнуть команду. Придет новый специалист и даст игрокам импульс», — приводит слова 64-летнего специалиста «Газета.Ru».

Добавим, Ташуев руководил «Ахматом» с сентября прошлого года. Ранее он тренировал «Чайку», «Шахтёр Солигорск», «Кубань» и «Анжи». В данный момент клуб из Грозного занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка после четырёх матчей.