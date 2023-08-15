Определился первый финалист женского чемпионата мира по футболу

Футболистки сборной Испании победили команду Швеции и вышли в финал женского чемпионата мира, проходящего в Австралии и Новой Зеландии. Встреча в Окленде завершилась со счетом 2:1 в пользу испанок.

Счет в матче был открыт на 81-й минуте благодаря точному удару испанки Сальмы Паральюэло. Спустя семь минут команда Швеции сравняла счёт: отличилась Ребека Бломквист. А на 89-й минуте гол Ольги Кармона принес сборной Испании первую в ее истории путевку в финал мирового первенства.

Решающий матч состоится 20 августа. В другом полуфинале сыграют сборные Австралии и Англии. Никто из оставшихся трех претенденток на звание чемпиона мира ранее его не выигрывал. Действующим победителем чемпионата мира является сборная США, вылетевшая в 1/8 финала.