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Тренер вратарей сборной России похвалил Лантратова: приносит очки «Локомотиву»

27-летний голкипер выступает за железнодорожников с начала 2023 года.
15 августа 2023 13:20
автор: Максим Скороходов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сделал комплемент голкиперу «Локомотива» Илье Лантратову.

«Мне нравится его игра. Он продолжает серию, которая была в прошлом году осенью. Он также надежен и приносит очки в играх, где команда их не заслуживает», - приводит «Матч ТВ» слова Кафанова.

Лантратов перешёл в «Локомотив» из «Химок» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне за московскую команду он сыграл 5 матчей и пропустил восемь голов.

Осенью текущего года национальная команда России планирует провести товарищеский матч со сборной Катара.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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