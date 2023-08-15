Тренер вратарей сборной России похвалил Лантратова: приносит очки «Локомотиву»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сделал комплемент голкиперу «Локомотива» Илье Лантратову.

«Мне нравится его игра. Он продолжает серию, которая была в прошлом году осенью. Он также надежен и приносит очки в играх, где команда их не заслуживает», - приводит «Матч ТВ» слова Кафанова.

Лантратов перешёл в «Локомотив» из «Химок» в январе 2023 года. В нынешнем сезоне за московскую команду он сыграл 5 матчей и пропустил восемь голов.

Осенью текущего года национальная команда России планирует провести товарищеский матч со сборной Катара.