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Билялетдинов рассказал, как уход Изидора может повлиять на «Локомотив»

Ранее сообщалось, что французом интересуется «Марсель».
15 августа 2023 13:33
автор: Глеб Шевяков

Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов отреагировал на слухи о возможном уходе нападающего Вильсона Изидора из московской команды.

Ранее появилась информация, что в услугах 22-летнего футболиста заинтересован «Марсель».

«Уход Изидора скажется на игре «Локомотива». Команде нужен нападающий и надо срочно искать ему замену. Может, какие-то наметки есть. По классике можно подтянуть молодого футболиста, посмотреть, что из этого выйдет. Сейчас Дзюба травмирован. Может, есть смысл вообще играть без нападающего», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».

Напомним, Изидор присоединился к «Локомотиву» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне за команду Михаила Галактионова он сыграл шесть матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал одну результативную передачу. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет шесть миллионов евро.

источник: «РБ-Спорт»
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