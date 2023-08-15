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«Динамо» выразило соболезнования семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале

В настоящее время известно о 35 погибших.
15 августа 2023 13:39
автор: Александр Евграфов

Махачкалинское «Динамо» выразило соболезнования семьям и близким погибших при взрыве на АЗС в Дагестане, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

«Страшно представить, сколько семей затронула эта трагедия, сколько любимых людей она забрала у них. В эти скорбные часы нам очень больно, как всему Дагестану. Глубоко соболезнуем каждому, кто потерял близких в результате взрыва: сил вам и терпения пройти через это горе. Всем, за чьи жизни и здоровье сейчас борются врачи, желаем скорейшего исцеления», - говорится в сообщении.

Трагедия произошла вечером в понедельник, 14 августа. На окраине Махачкалы загорелся автосервис, затем огонь перекинулся на заправку, после чего прогремел взрыв. В настоящее время известно о 35 погибших. Минздрав сообщал о 63 госпитализированных. Вторник в Дагестане объявлен днем траура.

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