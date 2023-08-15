Защитник «Манчестер Юнайтед» Магуайр не перейдёт в «Вест Хэм» 

Руководство «Вест Хэма» отказалось от идеи трансфера защитника «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайра. Об этом сообщает The Guardian.

Как утверждает источник, сделка сорвалась по причине того, что 30-летний футболист длительное время не мог договориться с манкунианцами по компенсации заработной платы в случае ухода. Сообщается, что по этой причине «Вест Хэм» переключился на другие варианты для усиления защитной линии команды.

Напомним, Магуайр выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2019 года. В сезоне-2022/2023 он провёл за «красных дьяволов» 31 матч и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 20 миллионов евро.