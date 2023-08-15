Чалов назвал Фернандеса легендой ЦСКА, несмотря на переход в «Зенит»

Форвард ЦСКА Фёдор Чалов высказался о переходе бывшего защитника армейцев Марио Фернандеса в «Зенит».

Бразилец стал игроком клуба из Санкт-Петербурга на правах свободного агента в летнее трансферное окно.

«Марио Фернандес — классный футболист. Его переход в «Зенит» не отменяет того, что он легенда ЦСКА. Мы расстроены, что он не с нами, но это футбол. Ничего не поделаешь», — приводит «Чемпионат» слова Чалова.

За ЦСКА Фернандес провел 329 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 47 результативных передач.