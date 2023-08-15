Бывший тренер «Зенита» Спаллетти в ближайшее время возглавит сборную Италии 

Бывший наставник «Зенита» и «Наполи» Лучано Спаллетти находится в шаге от назначения на должность главного тренера сборной Италии. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 64-летний наставник принял предложение национальной команды и согласовал контракт на три года. Сообщается, что в случае назначения он будет получать зарплату в размере трёх миллионов евро за сезон, не учитывая бонусные выплаты.

По окончании сезона-2022/2023 Спаллетти покинул пост главного тренера «Наполи», с которым завоевал чемпионство Италии, а с 2009 по 2014 годы он руководил питерским «Зенитом».