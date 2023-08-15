Игрок «Оренбурга» Флорентин отложил получение российского гражданства на второй план

Полузащитник «Оренбурга» Габриэль Флорентин сообщил, что в настоящее время не думает о получении паспорта РФ и сосредоточен на выступлении за клуб.

«Надеюсь, в ближайшие месяцы подучу русский язык. Пока не учу, но слушаю все, что говорят. Что касается получения российского паспорта, пока в этом плане все спокойно. Сейчас все мысли о команде, о футболе. А о паспорте буду думать во вторую очередь, — приводит слова Флорентина «Матч ТВ».

Добавим, по итогам четырёх туров РПЛ «Оренбург» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице, имея в своей активе одно очко. В текущем сезоне Флорентин провёл пять матчей и забил два гола.