Уволенный из «Ахмата» Ташуев заявил, что ряд клубов интересовался им перед началом сезона

Уволенный 15 августа из «Ахмата» тренер Сергей Ташуев рассказал про ближайшие планы.

«Это неожиданность, и даже не было разговоров об этом. По окончании сезона некоторые клубы ко мне интерес проявляли. А сейчас я приехал в Москву. Сезон только начался, я далеко не устал, полон энергии и сил, и если будут варианты работы, то, конечно, буду работать», - приводит «Газета.ru» слов Ташуева.

Ташуев руководил «Ахматом» с сентября прошлого года. Ранее он тренировал «Чайку», «Шахтёр Солигорск», «Кубань» и «Анжи». В данный момент клуб из Грозного занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка после четырёх матчей.