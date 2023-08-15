«Локомотив» опроверг информацию о трансфере Изидора

Московский «Локомотив» опроверг информацию о том, что Вильсон Изидор может в ближайшее время перейти в «Марсель».

«В данный момент футбольный клуб «Локомотив» не получал предложений по трансферу или аренде Изидора. Футболист остается в расположении команды, которая в плановом режиме готовится к матчу с «Краснодаром». Просим наших болельщиков доверять только официальным и проверенным источникам», — цитирует «Чемпионат» сообщение пресс-служба «Локомотива».

Матч пятого тура состоится в Краснодаре 19 августа.