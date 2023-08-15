Представлен календарь второго раунда Пути регионов Кубка России 

Календарь второго раунда Пути регионов FONBET Кубка России был утверждён Российским футбольным союзом. Расписание было опубликовано пресс-службой спортивной организации.

Отметим, что все матчи пройдут на следующей неделе, 22 и 23 августа.

В первый день соревнований «Амкал» сыграет на выезде против «Текстильщика», «Астрахань» примет на своём поле «Ротор», а «Рязань» встретится с «Космосом». На следующий день «Чертаново» дома проведёт матч против кировского «Динамо», «Уфа» примет «Носту», также 2DROTS в гостях сыграют с «Муромом».

Напомним, что в сезоне-2022/2023 обладателем Кубка России стал ЦСКА, который в финале одержал победу над «Краснодаром».