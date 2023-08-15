«Зенит» проведёт товарищеский матч против иранского «Сепахана» в сентябре 

Определилась дата проведения товарищеского матча между «Зенитом» и иранским «Сепаханом». Игра состоится в Санкт-Петербурге, 7 сентября. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Как утверждает источник, начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.

Добавим, «Зенит» на протяжении последних пяти сезонов становился чемпионом России. В настоящее время команда Сергея Семака располагается на восьмой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе семь очков.

«Сепахан» является пятикратным обладателем трофея чемпионата Ирана и четыре раза завоёвывал Кубок страны.