Главный редактор «РБ-Спорт» обратится к юристам после того, как Слуцкий оскорбил журналиста

Главный редактор «РБ-Спорт» Андрей Бодров рассказал, что руководство портала проведет юридическую консультацию после того, как российский тренер Леонид Слуцкий оскорбил одного из журналистов издания.

«Запросил беседу с Нобелем Арустамяном по итогам ночного эфира, в котором Леонид Слуцкий позволил себе оскорбительные высказывания и ложь в отношении журналиста «Рейтинга Букмекеров» Виталия Бородина. Обязательно пообщаемся. Мне важно знать мнение Нобеля как лидера программы. Консультируемся с юристами. Собираем мнения.

Что касается Леонида Викторовича… Не рассчитываю на то, что он извинится и сделает выводы из своего поведения. К этому нет никаких предпосылок», - написал Бодров в телеграм-канале.

Слуцкий назвал корреспондента «19-летним дебилом», по словам Леонида Викторовича, Бородин преследует нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбу и задаёт ему «идиотские вопросы». Когда форварда спросили о результативности, он ответил грубо и стал угрожать представителю СМИ.