«Сепахан» сделал заявление по поводу предстоящего товарищеского матча с «Зенитом» 

Пресс-атташе «Сепахана» Масуд Саиди прокомментировал новость о проведении товарищеского матча между иранской командой и «Зенитом».

Отметим, очная встреча футбольных клубов состоится 7 сентября в Санкт-Петербурге.

«Почему играем второй раз? Между нашими клубами отличные взаимоотношения, и мы хотим только улучшить их. В прошлый раз мы приглашали «Зенит» в Иран, теперь их очередь пригласить «Сепахан» в Санкт-Петербург — это настоящий дружеский жест, подчеркивающий крепкие отношения между нашими клубами», — приводит слова Саиди Sport24.ru.

Напомним, прошлый контрольный матч «Зенита» и «Сепахана» состоялся в феврале нынешнего года и завершился домашней победой клуба из Исфахана со счётом 2:0.