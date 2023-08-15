Форвард «Крыльев Советов» Гарре желает покинуть российскую команду 

Агент нападающего «Крыльев Советов» Бенхамина Гарре, Эмилио Чемпион заявил, что его клиент рассчитывает покинуть клуб в ближайшее время.

«Гарре хочет уйти. Команда не очень хороша, а его зарплата слишком мала на фоне остальных игроков лиги. Этот вопрос решается, но предложения от лучших команд с большими деньгами и более высокой зарплатой поступают», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Добавим, Гарре присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года. В текущем сезоне за самарскую команду он сыграл шесть матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал два ассиста. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.