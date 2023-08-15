Судейская бригада матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» отстранена от работы в 2-м туре АПЛ 

Арбитры, работавшие на матче 1-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Вулверхэмптоном» (1:0), пропустят следующий тур национального первенства. Об этом сообщает Sky Sports.

Как утверждает источник, судья Саймон Хупер, а также арбитры VAR Майкл Солсбери и его ассистент Ричард Уэст были отстранены от работы из-за своего судейства по ходу игры манкунианцев и «волков». В концовке встречи судьи не назначили 11-метровый удар в ворота «красных дьяволов», за что впоследствии извинились. Голкипер «МЮ» Андре Онана в своей площадке столкнулся с нападающим Сашей Калайджичем и руками нанёс ему удар по голове.

Добавим, в следующем туре чемпионата Англии, 19 августа, «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Тоттенхэмома», а «Вулверхэмптон» проведёт домашний матч с «Брайтоном».