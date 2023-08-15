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Генич назвал клубы РПЛ, которые могут купить Гарре у «Крыльев Советов»

Агент футболиста заявил, что его клиент намерен покинуть Самару.
15 августа 2023 15:25
автор: Максим Скороходов

Комментатор Константин Генич рассказал, куда может перейти полузащитник Бенхамин Гарре, стремящийся покинуть самарские «Крылья Советов».

Агент Гарре заявил, что 23-летнего полузащитника не устраивает зарплата даже по сравнению с одноклубниками. По словам менеджера, на Гарре есть предложения от других команд.

«Кто его только не хочет. Допускаю, что до 15 сентября придет «Зенит» и заберет аргентинца. Он на 100% подходит петербуржцам, да и «Краснодару» тоже.

Цена Гарре? 6–8 миллионов, точно не меньше, может быть, даже 12 миллионов. Это отличный доход для «Крыльев», они его брали гораздо дешевле. Против «Зенита» плотно обороняются, им нужны дриблеры на позицию Малкома. Плюс у «Зенита» есть игроки в центре поля, они будут снабжать Гарре мячами», - приводит «Матч ТВ» слова Генича.

Гарре присоединился к «Крыльям Советов» в январе 2023 года. В текущем сезоне за самарскую команду он сыграл шесть матчей, отличился двумя забитыми мячами и отдал две голевые передачи. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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