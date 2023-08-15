Карпин должен был возглавить «Спартак» перед стартом сезона-2022/23

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин мог вернуться в московский «Спартак». Об этом сообщил журналист Андрей Панков.

По его данным, переговоры состоялись перед стартом сезона-2022/23: с наставником донского клуба общался экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц, который был близок к назначению на пост президента красно-белых.

Панков отметил, что функционер согласовал с «Лукойлом» отставку Гильермо Абаскаля, а Карпин согласился уйти из «Ростова».

«За этот инсайд я ручаюсь головой. Это железно», – сказал Панков.

В СМИ неоднократно сообщалось, что Хачатурянц рассматривается как основной кандидат на пост президента «Спартака». Что помешало бывшему президенту РПЛ занять должность в столичном клубе, до сих пор неизвестно.

К слову, Абаскаль по-прежнему работает с командой. В прошлой кампании москвичи заняли под его руководством 3-е место в РПЛ.