Трансфер Неймара в «Аль-Хиляль» состоится сегодня 

Во вторник, 15 августа, «Аль-Хиляль» оформил переход нападающего Неймара из «ПСЖ» и сегодня объявит о трансфере. Об этом сообщает журналист Бруно Андраде в своих соцсетях.

Как утверждает источник, 31-летний игрок уже прошёл медицинское обследование для завершения сделки и подписал контракт с аравийской командой.

Ранее появилась информация, что «Аль-Хиляль» заплатит за бразильского футболиста 90 миллионов евро.

Добавим, Неймар присоединился к «ПСЖ» в августе 2017 года. Всего за красно-синих он провёл 173 матча, отличился 118 забитыми мячами и отдал 77 результативных передач. Его контракт с парижанами действует до конца июня 2025 года.