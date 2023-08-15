Экс-футболист сборной России Соломатин заявил, что отправился в зону СВО не из-за денег

Чемпион страны в составе ЦСКА и бывший игрок сборной России Андрей Соломатин рассказал, что отправился в зону СВО не из-за финансовой составляющей.

«У меня есть футбольная школа, тренерство, разные команды. Так что я не бедствую. И те ребята, которые там, в «Эспаньоле», тоже неплохо себя чувствуют в плане финансов. Есть один парень из лидеров одной спартаковской группировки с позывным «Майор», помимо контрактных денег он тратит свои гражданские средства на нужды отряда. И таких примеров масса», - приводит «Матч ТВ» слова Соломатина.

Экс-футболист сборной России ранее оказывал гуманитарную помощь Донбассу. В составе национальной команды Соломатин провел 13 матчей и забил один гол. С ЦСКА защитник стал чемпионом России в 2003 году. Также в активе Соломатина пять Кубков и один Суперкубок страны.