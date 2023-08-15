Мостовой сообщил, что примет участие в матче «Спартака» и сборной мира 

Бывший игрок «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой заявил, что будет играть за команду легенд красно-белых в ретро-матче против сборной мира.

Отметим, что очная встреча состоится 9 сентября в Москве и пройдёт в честь экс-хавбека московского клуба Ильи Цымбаларя.

«Меня пригласили одним из первых. Я, конечно, согласился. Другое дело, что у меня проблемы со спиной. Многие игры пропускаю. В Питере я не играл из-за этого. До этого в Волгограде я вышел минут на 5-6. Но в этом матче я точно приму участие, несмотря на все мои травмы. С нетерпением ждем», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Добавим, в матче выступят игроки «Спартака» состава 1990-2000-х годов и иностранцы, которые играли за столичный клуб в прошлом. В составе национальной команды мира появятся Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие бывшие известные футболисты.