ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Мостовой сообщил, что примет участие в матче «Спартака» и сборной мира 

Игра пройдёт в Москве 9 сентября. 
15 августа 2023 15:56
автор: Глеб Шевяков

Бывший игрок «Сельты» и «Спартака» Александр Мостовой заявил, что будет играть за команду легенд красно-белых в ретро-матче против сборной мира.

Отметим, что очная встреча состоится 9 сентября в Москве и пройдёт в честь экс-хавбека московского клуба Ильи Цымбаларя.

«Меня пригласили одним из первых. Я, конечно, согласился. Другое дело, что у меня проблемы со спиной. Многие игры пропускаю. В Питере я не играл из-за этого. До этого в Волгограде я вышел минут на 5-6. Но в этом матче я точно приму участие, несмотря на все мои травмы. С нетерпением ждем», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Добавим, в матче выступят игроки «Спартака» состава 1990-2000-х годов и иностранцы, которые играли за столичный клуб в прошлом. В составе национальной команды мира появятся Адебайор, Морьентес, Канисарес, Малуда и другие бывшие известные футболисты.

источник: «Спорт-Экспресс»
«Мужик сказал - мужик сделал». Радимов заявил, что Заболотный отмазался за промах по пустым воротам
Футболист принес ЦСКА победу над «Сочи».
15.08.2023 16:27
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Арсенал объявил об аренде вратаря «Брентфорда» Давиде Райя
Канониры заключили соглашение на один сезон.
15.08.2023 16:22
Футбол
автор: Александр Евграфов
Карпин отреагировал на новость о том, что мог возглавить «Спартак» в 2022 году
В настоящее время российский специалист тренирует «Ростов».
15.08.2023 16:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Нападающий «Спартака» Николсон готов сыграть в матче с «Зенитом»
Игра пройдет на домашнем стадионе красно-белых.
15.08.2023 15:52
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Экс-футболист сборной России Соломатин заявил, что отправился в зону СВО не из-за денег
И назвал похожие примеры.
15.08.2023 15:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
Трансфер Неймара в «Аль-Хиляль» состоится сегодня 
Бразилец прошёл медосмотр и заключил соглашение с саудовским клубом.
15.08.2023 15:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин должен был возглавить «Спартак» перед стартом сезона-2022/23
Карпин должен был возглавить «Спартак» перед стартом сезона-2022/23
Приглашение специалиста инициировал Ашот Хачатурянц.
15.08.2023 15:38
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Генич назвал клубы РПЛ, которые могут купить Гарре у «Крыльев Советов»
Агент футболиста заявил, что его клиент намерен покинуть Самару.
15.08.2023 15:25
Футбол
автор: Максим Скороходов
Судейская бригада матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» отстранена от работы в 2-м туре АПЛ 
Судейская бригада матча «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон» отстранена от работы в 2-м туре АПЛ 
Наказания получили три арбитра. 
15.08.2023 15:19
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.