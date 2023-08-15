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Карпин отреагировал на новость о том, что мог возглавить «Спартак» в 2022 году

В настоящее время российский специалист тренирует «Ростов».
15 августа 2023 16:10
автор: Глеб Шевяков

Наставник «Ростова» Валерий Карпин высказался о слухах о его возможном несостоявшемся назначении на должность главного тренера «Спартака» перед стартом сезона-2022/2023.

Согласно информации журналиста Андрея Панкова, Ашот Хачатурянц, который в тот момент был близок к назначению на пост президента красно-белых, согласовал с «Лукойлом» отставку Гильермо Абаскаля, а Карпин согласился уйти из ростовской команды.

«Мог ли я сменить Абаскаля в «Спартаке» в прошлом году? Очередной бред. Я не знаю, кто кого и где согласовал, но со мной подобного разговора не было. Я же только вам объяснил, что у меня даже повода не было покидать «Ростов», не говоря уже о желании», – приводит слова 54-летнего специалиста Sport24.ru.

Добавим, что Карпин руководит «Ростовом» с 2017 года, однако временно покидал пост главного тренера команды ради работы в сборной России. С марта 2022 года совмещает обе должности.

По итогам четырёх туров РПЛ жёлто-синие занимают седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе семь очков.

источник: Sport24.ru
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