«Арсенал объявил об аренде вратаря «Брентфорда» Давида Райи

Лондонский «Арсенал» объявил о заключении арендного соглашения по вратарю «Брентфорда» Давиду Райе, сообщается на официальном сайте канониров.

Соглашение заключено на один год и оценивается в три миллиона евро. Опция выкупа 27-летнего испанского вратаря составляет 27 миллионов евро.

В минувшем сезоне Райя, выступающий за «Брентфорд» с 2019 года, провёл все 38 матчей в розыгрыше английской премьер-лиги, пропустил 46 мячей и 12 раз сыграл «на ноль». Контракт с «Брентфордом» у Райи рассчитан до июня 2024 года.