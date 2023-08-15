«Мужик сказал — мужик сделал». Радимов заявил, что Заболотный отмазался за промах по пустым воротам

Бывший полузащитник ЦСКА и питерского «Зенита» Владислав Радимов отметил игру форварда армейцев Антона Заболотного в матче 4-го тура РПЛ с «Сочи».

«Мужик сказал — мужик сделал! Обещал реабилитироваться за кубковый промах в пустые ворота — завалил победный в следующем матче. Обожаю такие истории», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, ЦСКА выиграл со счётом 3:1, а Заболотный забил победный мяч в ворота южан.

В кубковой встрече с воронежским «Факелом» форвард промахнулся по пустым воротам, а его команда уступила со счётом 0:1.