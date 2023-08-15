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Глава английских судей извинился за неназначенный пенальти в ворота «Манчестер Юнайтед»

В матче первого тура АПЛ арбитр Саймон Хупер упустил момент, который мог изменить итоговый счёт.
15 августа 2023 16:37
автор: Александр Евграфов

Руководитель английских судей Ховард Уэбб извинился перед главным тренером «Вулверхэмптона» Гари О’Нила за инцидент, произошедший на последних минутах матча первого тура с «Манчестер Юнайтед».

Арбитр Саймон Хупер ошибочно не зафиксировал фол вратаря хозяев поля Андре Онана и не наказал его 11-метровым ударом. Онана прыгнул, воткнулся в Калайджича и сбил его двумя руками. Видеоарбитр Майкл Солсбери провел проверку эпизода, но ошибочно не вмешался в действия судьи.

«Джон Мосс сказал, что это был очевидный пенальти, и его следовало назначить. Он поступил честно, извинился, – отметил О'Нил на пресс-конференции после игры.

В матче 1-го тура «Манчестер Юнайтед» победил «Вулверхэмптон» со счетом 1:0.

источник: ФК «Вулверхэмптон»
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